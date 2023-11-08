Рекордный ценник и выступления в РФ: Пугачева возвращается на сцену - росСМИ

Примадонна якобы решила быстро "срубить" несколько миллионов на новогодних корпоративах.

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Алла Пугачева строит планы на возобновление концертной деятельности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева завершила концертную деятельность в 2019 году. С тех пор редкие музыкальные проекты певицы можно пересчитать по пальцам одной руки.

Однако росСМИ стали распространять слухи, что в этом году Примадонна решила вернуться на сцену, чтобы подзаработать на новогодних праздниках. Тем более что за один концерт певицы, помимо дополнительных расходов, придется выложить 500 тыс. долларов (в 2020 году стоимость ее выступления составляла 350 тыс. долларов).

Продюсеры Пугачевой уже якобы ищут для нее сессионных музыкантов, составляют новый райдер и концертную программу.

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Заказать выступление Аллы Борисовны можно в любую точку мира, однако охотней всего она даст концерт на Кипре или в Дубае. Также отмечается, что Примадонна может вернуться с выступлениями в страну-оккупанта, но на условиях жесткой секретности - организаторы должны обеспечить строгую конфиденциальность, изымать у зрителей мобильные телефоны и поручиться, что информация не попадет в СМИ.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

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