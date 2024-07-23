Редкое фото: Лилия Ребрик похвасталась младшей сестрой-красоткой

Женщины внешне очень разные, но неуемная харизма их объединяет.

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Лилия Ребрик новости - как выглядит младшая сестра Лилии Ребрик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в блоге в Instagram часто показывает свою семью. Однако один человек попадает на фото крайне редко.

Это младшая сестра Ребрик Юлиана. Она - танцовщица, и сейчас живет за границей. Из-за этого семья видится нечасто и лишь с помощью современных технологий вроде видеосвязи.

Тем не менее Лилия и Юлиана очень близки. Недавно ведущая показала милое сэлфи с сестрой и рассказала, что очень за ней скучает.

видео дня

В кадре женщины позируют в автомобиле: Лилия за рулем, а Юлиана - снимает. Глядя на фото фанаты Лилии Ребрик могут с уверенностью заявить, что внешняя привлекательность - семейная черта.

Лилия Ребрик новости - как выглядит младшая сестра Лилии Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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