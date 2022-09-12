УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в Кремле

12 сентября 2022, 23:41

Конфликт с российскими журналистами произошел из-за внешнего вида звезды.

Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова / instagram.com/irinaallegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая долго молчала о войне в Украине и вскоре поддержала вторжение войск Путина в Украину, отвесила оплеуху журналисту.

Под горячую руку артистки попали назойливые журналисты, когда путинистка собиралась выступать на сцене в Кремле.

Как оказалось, конфликт произошел из-за внешнего вида звезды.

Видео дня

Аллегрова пришла в черном пиджаке, который уже одевала на светские мероприятия. Любопытный репортер не оставил это без внимания, чем и вывел Аллегрову из себя.

"Тебя послать матом или как? Я с тобой разговаривать не буду", - разозлилась Аллегрова и спешно покинула зал, сообщают росСМИ.

Ирина Аллегрова
Наряд Ирины Аллегровой из-за которого случился скандал / prozvezd.info

Что думает Аллегрова о войне в Украине

С самого начала войны звезда 90-х Ирина Аллегрова избегает публичных заявлений. Вместо нее решила высказаться российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Так, Симоньян заявила, что Ирина Аллегрова якобы полностью поддерживает "спецоперацию" и хочет, чтобы об этом знали.

Она говорит (Аллегрова. – ред.): "Ой Маргарита, я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном (муж Маргариты Симоньян. – Ред.), чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все, не будем перечислять, – и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере", – передала слова Аллегровой Симоньян в эфире пропагандистского телеканала.

Кроме того, по словам кремлевской журналистки, Аллегрова не хочет иметь ничего общего с теми, кто высказался против войны и уехал из России.

Читайте также:

Ирина Аллегрова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

Реклама
22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

Реклама
19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

19:10

"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - ЗеленскийВидео

18:51

Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

18:50

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

18:44

Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

18:27

Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против РоссииВидео

18:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

18:16

Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

18:00

В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт ПоляковойВидео

17:47

Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы IIВидео

17:46

Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в УкраинеВидео

17:33

Бритни Спирс снова в неглиже: на этот раз спиной к камере

17:13

"Мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну": Германия отказалась поставлять Украине танкиВидео

17:08

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

16:57

Наталья Могилевская похвасталась пышными формами в тонкой ночной сорочкеВидео

16:49

"И это они еще не отступали": Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"Видео

16:39

В Течия прибегли к манипуляциям после выхода расследования Forbes о правдивости озвученной ими цифры помощи ЗСУ в 60 млн. долл.

Реклама
16:31

От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"Видео

16:29

Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗСВидео

16:27

Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини

16:10

"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

16:01

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

15:56

Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил пленных возле КупянскаВидео

15:40

Путину доложили о "плохих" событиях на фронте: Кремль впервые отреагировал на контрнаступление ВСУВидео

15:37

Золотые продукты: что в Украине будет дорожать еще больше к концу годаВидео

15:34

Дмитрий Гордон показал икону, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты

15:16

ВСУ уже отбили на юге 500 км²: освобождены 5 населенных пунктов ХерсонщиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять