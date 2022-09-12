Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в Кремле

Ирина Аллегрова / instagram.com/irinaallegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая долго молчала о войне в Украине и вскоре поддержала вторжение войск Путина в Украину, отвесила оплеуху журналисту.

Под горячую руку артистки попали назойливые журналисты, когда путинистка собиралась выступать на сцене в Кремле.

Как оказалось, конфликт произошел из-за внешнего вида звезды.

Видео дня

Аллегрова пришла в черном пиджаке, который уже одевала на светские мероприятия. Любопытный репортер не оставил это без внимания, чем и вывел Аллегрову из себя.

"Тебя послать матом или как? Я с тобой разговаривать не буду", - разозлилась Аллегрова и спешно покинула зал, сообщают росСМИ.

Наряд Ирины Аллегровой из-за которого случился скандал / prozvezd.info

Что думает Аллегрова о войне в Украине

С самого начала войны звезда 90-х Ирина Аллегрова избегает публичных заявлений. Вместо нее решила высказаться российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Так, Симоньян заявила, что Ирина Аллегрова якобы полностью поддерживает "спецоперацию" и хочет, чтобы об этом знали.

Она говорит (Аллегрова. – ред.): "Ой Маргарита, я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном (муж Маргариты Симоньян. – Ред.), чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все, не будем перечислять, – и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере", – передала слова Аллегровой Симоньян в эфире пропагандистского телеканала.

Кроме того, по словам кремлевской журналистки, Аллегрова не хочет иметь ничего общего с теми, кто высказался против войны и уехал из России.

Читайте также: