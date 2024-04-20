Разведусь: Виктор Павлик угрожал своей молодой жене расставанием из-за одного момента

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась неожиданными подробностями своей личной жизни.
В частности, Репяхова, которая все время меняет что-нибудь в своей внешности добавляет, что ее муж Виктор Павлик был категорически против ее операций.
"Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или это, то я разведусь… Ну не разводится, ясное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает. Трудно, привыкает. Я его долго готовлю морально. Я не советуюсь, я ставлю перед фактом и все", - рассказала она в интервью в "ЖВЛ".
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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Напомним, ранее Екатерина Репяхова показала свое фото из паспорта, на котором ее просто не узнать. На фото будущая жена Виктора Павлика позирует в красном пиджаке и белой блузке с длинными волосами темного цвета. У нее также выщипаны брови, в соответствии с модными тенденциями того времени, и явно свои губы.
А также Виктор Павлик угодил в забавную ситуацию. На одном из мероприятий к нему подошли поклонницы. Но артист внезапно довольно настойчиво попросил их не обнимать его ни за спину, ни за плечи.
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