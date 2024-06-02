Разбитная разведенка: Натали Портман поймали на "свидании" с младшим на 14 лет артистом

42-летнюю голливудскую актрису Натали Портман заметили в компании 28-летнего коллеги Пола Мескаля.

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Актрису Натали Портман заметили на свидании с молодым коллегой Полом Мескалем / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

42-летняя легендарная голливудская актриса Натали Портман заметили в компании 28-летнего ирландского артиста Пола Мескаля. Снимки опубликовала британская газета Daily Mail (ознакомиться с ними можно по ссылке).

Портман и Мескаль вышли вместе из лондонского бара 69 Colebrooke Row, курили вместе, улыбались и хохотали

Оба артистка были одеты весьма просто – Портман облачилась в белую футболку и голубые джинсы, а Мескаль к светлой футболке добавил темные классические брюки.

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Фанаты предположили, что между артистами могут быть не просто дружеские отношения, а очень даже романтические. Слухи появились на фоне развода Портман, ведь в марте 2024 года артистка окончательно развелась с французским хореографом Бенджаменом Мильпье (по причине его измен).

Кто такая Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

Есть информация, что Мескаль и Портман начали плотно общаться после совместного интервью для издания Variety около полугода назад. Во время разговора ирландец назвал свою собеседницу как "гениальную актриса" и признался: "Если бы я в театральной школе знал, что я буду разговаривать с тобой, я бы ущипнул себя много раз!".

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что "Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз. Его возлюбленная, актриса Руни Мара, появилась на светском мероприятии на последних сроках беременности.

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