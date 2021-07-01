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Рассекретили сюжет и начало съемок сериала Чужой по мотивам вселенной фильмов

1 июля 2021, 19:49

В США готовятся снимать сериал про ксеноморфов чужих по мотивам фильмов Ридли Скотта.

Чужие
Чужие / кадр из фильма Чужие 1986

Создатель сериала Фарго взялся за создание сериала о Чужих (Aliens), который будет показан на канале FX.

Как рассказал в интервью Vanity Fair шоуранер сериала Ноа Хоули, события покажут, чтобы было, если ксеноморфы все же захватили бы мир.

Ной Хуоли говорит, что пришло время фейсхаггерам и ксеноморфам вонзить свои когти в "белых воротничков", которые несут ответственность за отправку стольких сотрудников на гибель.

"Следующим для меня будет сериал Чужой для FX, основанный на этой франшизе и тех удивительных фильмах Ридли Скотта, Джеймса Кэмерона и Дэвида Финчера. Это отличные фильмы о монстрах, но это не просто фильмы о монстрах. Они рассказывают о человечестве, застрявшем между нашим изначальным паразитическим прошлым и нашим будущим с искусственным интеллектом, и оба они пытаются нас убить. Здесь есть люди, и они не могут идти вперед и не могут вернуться. Так что я нахожу это действительно интересным", - рассказал он в интервью.Читайте такжеНазвали дату съемок фильма Бессмертная Гвардия 2

Он добавил, что из-за коронавируса не только сложно взглянуть на общество, но и вообще вести производство каких-то кинопроектов - Голливуж еще "не отошел" после пандемии коронавируса. Тем не менее, съемки планируются на весну 2022 года.

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"Я написал пару сценариев, первые два сценария, и мы планируем экранизовать их следующей весной. Когда вы добираетесь до чего-то с таким уровнем визуальных эффектов, нужно много готовиться", - говорит Хоули.

Также шоуранер добавил, что его сериал будет о неравенстве в обществе и о том, что будет, если не удастся сдержать чужих.

"Вы увидите, что произойдет, когда неравенство, с которым мы сейчас боремся, не будет устранено. Если мы как общество не можем понять, как поддерживать друг друга, что тогда с нами произойдет? Есть замечательная фраза Сигурни Уивер Пола Райзера, в которой она говорит: "Я не знаю, какой вид хуже. По крайней мере, они не подставляют друг друга на процент", - объяснил создатель сериала.

Напомним, первый фильм Чужой вышел в 1979 году, второй - Чужие - в 1984 году, третий в 1992 году. Четвертый - в 1997.

В 2012 году вышел Прометей от Ридли Скотта, который переписал историю, и рассказал, кто такие создатели людей и Чужих. Последний фильм 2017 года Чужой: Ковчег вызвал бурные споры, так как он попытался свести религиозную тематику от Скотта и его два сиквела с фильмом Чужой 1979 года. Всего сборы всех фильмов составили 1,202 миллиарда долларов. По оценкам зритетей и критиков самым популярным является Чужой 1979 года - 98% на Rotten Tomatoes и 89 по рецензиям Metacritic.

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