Расплакалась: Инна Мирошниченко получила документ о том, какого ребенка им можно усыновить

Инна Мирошниченко опубликовала сториз, где показала документ-вывод о том, какого ребенка пара может взять в семью.

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Инна Мирошниченко опубликовала эмоциональный пост об усыновлении / Коллаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Юрист и жена популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко, которая является мамой троих замечательных детей, поделилась длительным процессом усыновления, который она сейчас проходит.

На своей странице в Instagram, она опубликовала сториз, где показала документ-вывод о том, какого ребенка пара может взять в семью. "Дальше ждем, пока сформулируют дело, поставят на учет и все. У нас будет право искать ребенка", - рассказывает Инна.

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине. видео дня

По словам селебрити, получив на руки документ, она расплакалась. От того, что событие все ближе и ближе.

Инна Мирошниченко поделилась новостями об усыновлении / Скриншот Instagram/_inna_mi

"Знали бы люди, как на самом деле уперто, долго и эмоционально истощаясь идут родители-усыновители ко встрече с ними. Тогда бы "усыновленный" перестало быть клеймом, а стало титулом и званием", - говорит она.

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Напомним, недавно поклонники Инны затронули важную и крайне болезненную тему - расстройства пищевого поведения. Она поделилась своим опытом

Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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