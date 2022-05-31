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"Раньше Порошенко был героем": Приходько высмеяла экс-президента, припомнив ему старый должок

31 мая 2022, 13:59

Пятому президенту Украины лишь с третьего раза удалось покинуть страну. Певица решила подколоть "должника".

Приходько высмеяла экс-президента, припомнив ему старый должок / скриншот

Певица Анастасия Приходько решила высмеять экс-президента Украины Петра Порошенко, которому удалось покинуть страну лишь с третьего раза.

Пятый президент в понедельник, 30 мая, все же смог пересечь границу Украины и сообщил, что направляется на Конгресс и Саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Певица не удержалась и прокомментировала эпопею с попытками пятого президента пересечь границу.

"Раньше Порошенко был героем, потому что вернулся в Украину. Теперь, судя по ленте в фб, он герой, потому что уехал из Украины", - написала артистка на своей страничке в Facebook.

Также Приходько напомнила об инциденте, который произошел с ней и политиком. Петр Порошенко использовал Анастасию Приходько в своем видео в качестве агитатора и не сообщил ей об этом. Она заявила на политика в суд, который выиграла. Порошенко присудили выплатить певице 260 тысяч гривен, однако денег, призналась певица, она так и не получила по сей день.

Ранее бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому, чтобы ему никто не препятствовал в пересечении границы.

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