Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

Рамина Эсхакзай объяснила, что же произошло.

Рамина Эсхакзай - смерть собаки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Рамина Эсхакзай

Кратко:

У Рамины Эсхакзай умерла собака

Что с ней случилось

Украинская известная журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала, что в ее семье произошло горе.

Как рассказала Рамина на своей странице в соцсетях, в ночь на 11 августа умерла ее собака Моня.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность третьей стадии.

Собака Рамины Эсхакзай не выжила / фото: скрин instagram.com, Рамина Эсхакзай

"Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но ей стало плохо, отек легких, реанимация, попытки стабилизировать состояние, реанимация, смерть. Мы обязательно с ней еще увидимся. Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее вздоха", – написала Рамина.

Рамина очень любит собак / фото: instagram.com, Рамина Эсхакзай

Животные Рамины Эсхакзай

В журналистки было пятеро собак: Моня и Сири жили вместе с ней, а Креми живет с ее сестрой.

А вот Тошка и Джули жили с ее мамой, но два года назад Тошка умер, после чего семья завела новую собаку Боню. В конце июля Джули умерла.

О персоне: Рамина Эсхакзай Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

