Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

Кратко:
- У Рамины Эсхакзай умерла собака
- Что с ней случилось
Украинская известная журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала, что в ее семье произошло горе.
Как рассказала Рамина на своей странице в соцсетях, в ночь на 11 августа умерла ее собака Моня.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность третьей стадии.
"Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но ей стало плохо, отек легких, реанимация, попытки стабилизировать состояние, реанимация, смерть. Мы обязательно с ней еще увидимся. Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее вздоха", – написала Рамина.
Животные Рамины Эсхакзай
В журналистки было пятеро собак: Моня и Сири жили вместе с ней, а Креми живет с ее сестрой.
А вот Тошка и Джули жили с ее мамой, но два года назад Тошка умер, после чего семья завела новую собаку Боню. В конце июля Джули умерла.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
