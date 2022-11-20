"Работать есть для кого": продюсер объяснил невероятную популярность Галкина

Максим Галкин / коллаж фото УНИАН

Известный русский юморист-оппозиционер Максим Галкин, открыто осудивший кровавую войну в Украине, развязанную диктатором Путиным, активно гастролирует за границами РФ и имеет большой успех. Об этом в комментарии порталу Blitz+ российский продюсер и телеведущий Алексей Остудин.

"Галкин занял четкую позицию и работает на тех людей, которые с ней согласны. Раньше, если Галкин планировал три концерта, то организовывал вообще 12. Сейчас везде живет куча россиян. Сейчас новая волна миграции. Работать есть для кого. И уехавшая Земфира тоже прекрасно себя чувствует", — заявил продюсер.

Напомним, ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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