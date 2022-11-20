"Работать есть для кого": продюсер объяснил невероятную популярность Галкина

Супруг Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин успешно выступает за границей и продолжает критиковать Путина и его политику.
Известный русский юморист-оппозиционер Максим Галкин, открыто осудивший кровавую войну в Украине, развязанную диктатором Путиным, активно гастролирует за границами РФ и имеет большой успех. Об этом в комментарии порталу Blitz+ российский продюсер и телеведущий Алексей Остудин.
"Галкин занял четкую позицию и работает на тех людей, которые с ней согласны. Раньше, если Галкин планировал три концерта, то организовывал вообще 12. Сейчас везде живет куча россиян. Сейчас новая волна миграции. Работать есть для кого. И уехавшая Земфира тоже прекрасно себя чувствует", — заявил продюсер.
Напомним, ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Другие новости:
- "Начнут просить прощения": Джигурда призывает "пощадить" Пугачеву и Галкина
- Пугачева поделилась эмоциями после концерта российской певицы
- "Оно без пола и национальности": Киркоров грязно оскорбил Пугачеву в лице всех сбежавших из РФ