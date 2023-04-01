"Пятно на стене не от Джигурды осталось?": Волочкова показала видео со спальни

Поклонники знатно посмеялись над публикацией Анастасии Волочковой.

Волочкова показала видео со спальни / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову пользователи Сети высмеяли за рекламу кровати.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором находилась в спальне.

"В нашем гостевом доме обновочка в виде красивой кровати с ортопедическим матрасом. Очень качественные материалы и дизайн", - похвалила свое ложе Волочкова.

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Судя по комментариях, поклонники и не собирались восторгаться одиозной балериной и ее обновкой.

"Волочкова в спальне. Какой примитив!" А что за пятно на стене? Не от Джигурды осталось?", "Так вы сейчас в гостевой дом переехали если говорите что матрас как раз для вас. А что с вашим домом случилось?", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова в спальне / скриншот

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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