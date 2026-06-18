"Пятизначная сумма": Валевская раскрыла, как задолжала Кондратюку баснословные деньги

Артистка обратилась за помощью к известному продюсеру.

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Наталья Валевская и Игорь Кондратюк - долг / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Валевская, instagram.com, Наталья Валевская

Вы узнаете:

На что Наталья Валевская одолжила деньги у Игоря Кондратюка

Какой была сумма долга

Известная украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала о том, как одолжила крупную сумму денег у Игоря Кондратюка. Как рассказала артистка в интервью OBOZ.UA, сумма долга была пятизначной.

По словам Валевской, Кондратюк пришел ей на помощь, когда ее семье нужно было приобрести квартиру. Поскольку недвижимость в столице Украины всегда стоила дорого, певице и ее бывшему мужу пришлось влезть в долги.

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Наталья Валевская - интервью / фото: instagram.com, Наталья Валевская

"Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точную цифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж", — сообщила Наталья.

Певица призналась, что не смогла быстро вернуть такой большой долг, и этот процесс растянулся на годы. Несмотря на это, отношения с продюсером не испортились — он даже проявил максимальную заботу, когда Наталья попала в ДТП.

Игорь Кондратюк - отношения с Натальей Валевской / фото: instagram.com, Игорь Кондратюк

"Вернули не сразу, этот процесс растянулся на годы, но это никак не повлияло на наши отношения. Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, но и в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто бросил все и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто", — поделилась Валевская.

Игорь Кондратюк / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Валевская Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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