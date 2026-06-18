Младше на 17 лет: Пономарев впервые появился в обнимку с возлюбленной

Вы узнаете:
- Александр Пономарев выложил снимок с новой возлюбленной
- Как выглядит девушка артиста, которая на 17 лет младше
Популярный украинский исполнитель Александр Пономарев приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью и впервые появился в компании молодой возлюбленной. Снимок появился в Instagram артиста.
Певец решил поздравить с днем рождения известного ведущего Дмитрия Комарова. В честь праздника он опубликовал общее фото с именинником и написал ему несколько теплых слов.
"Поздравляю тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днем рождения! Здоровья тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не утихает. С уважением!" — обратился к ведущему Александр.
На снимке с Комаровым также засветились Дзидзьо и возлюбленная Пономарева — его концертный директор София. Артист с лучезарной улыбкой приобнял девушку, которая на 17 лет младше него. София спокойно улыбалась, глядя в камеру.
Напомним, что Александра Пономарева давно подозревали в романе с Софией. Инсайдеры ТСН сообщали, что пара давно живет вместе на левом берегу Киева.
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О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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