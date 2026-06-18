Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

Кристина Трохимчук
18 июня 2026, 10:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Семья собирается вернуться в Великобританию.
Принц Гарри и Меган Маркл - дети
Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Вы узнаете:

  • Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию
  • С кем они приедут на родину королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение после того, как перестали исполнять королевские обязанности и переехали в США. Как сообщает BBC, пара может вернуться в Великобританию вместе с детьми.

Впервые за четыре года Гарри приедет на родину вместе со всей семьей — женой Меган Маркл и детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Ранее принц Гарри уже упоминал о своем стремлении привезти сына и дочь на родину, однако вопрос обеспечения безопасности семьи во время этой поездки все еще остается открытым.

видео дня
Принцесса Лилибет
Принцесса Лилибет - дочь принца Гарри / фото: instagram.com, Меган Маркл

Под вопросом остается и встреча короля Чарльза с внуками, которых он не видел с 2022 года, когда праздновался Платиновый юбилей покойной королевы. В сентябре прошлого года Гарри лично встретился со своим отцом, королем Чарльзом, в Кларенс-хаусе в Лондоне. Это стало их первой личной встречей с февраля 2024 года и сигналом о возможном примирении в семье.

Возвращение герцога к семье сопровождалось трудностями после того, как отказ от исполнения королевских обязанностей привел к прекращению предоставления государственной охраны. Проиграв в мае суд по делу о восстановлении госзащиты, принц Гарри заявил, что из соображений безопасности не рискнет привезти семью в Великобританию.

Арчи и Лилибет - дети принца Гарри
Арчи и Лилибет - дети принца Гарри и Меган Маркл / скрин из видео

Позже стало известно, что вопрос его охраны во время будущих визитов все еще находится на рассмотрении. Вероятно, королевская семья пошла на уступки, чтобы хотя бы временно вернуть семью принца на родину.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Светлана Лобода отреагировала на информацию в СМИ о якобы продаже ее дорогостоящего дома в РФ. Артистка опровергла эти сообщения, заявив, что не имеет никакого отношения к упомянутой элитной недвижимости.

Также супруге норвежского кронпринца Хокона Метте-Марит провели пересадку легкого. Серьезные проблемы со здоровьем монаршей особы давно не были секретом: в последнее время она была вынуждена посещать публичные мероприятия с назальной трубкой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:36Фронт
Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:55Мир
Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Последние новости

10:36

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:04

Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

09:55

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:48

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:25

Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:25

Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в КрымуВидео

08:01

Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

07:03

Добивают НПЗ: дроны атаковали Москву, над городом - огонь и клубы черного дымаВидео

05:55

Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Реклама
05:37

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает мифВидео

05:10

Начнется денежный период: четыре знака зодиака скоро смогут разбогатеть

04:41

Зачем в автобусах и грузовиках времен СССР был огромный руль: неожиданная причина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

03:33

Больше никаких ожиданий: какие знаки китайского зодиака добьются успеха

03:06

Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

02:30

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

01:46

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:08

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

17 июня, среда
23:54

Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

23:39

Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

Реклама
23:27

Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

23:04

Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

22:57

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкусаВидео

22:38

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:36

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

21:47

Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

21:32

Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

21:11

Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужасов

20:57

Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

Реклама
18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять