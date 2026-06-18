Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

Семья собирается вернуться в Великобританию.

https://stars.glavred.info/vernut-detey-na-rodinu-princ-garri-i-megan-markl-prinyali-neozhidannoe-reshenie-10773710.html Ссылка скопирована

Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Вы узнаете:

Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию

С кем они приедут на родину королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение после того, как перестали исполнять королевские обязанности и переехали в США. Как сообщает BBC, пара может вернуться в Великобританию вместе с детьми.

Впервые за четыре года Гарри приедет на родину вместе со всей семьей — женой Меган Маркл и детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Ранее принц Гарри уже упоминал о своем стремлении привезти сына и дочь на родину, однако вопрос обеспечения безопасности семьи во время этой поездки все еще остается открытым.

видео дня

Принцесса Лилибет - дочь принца Гарри / фото: instagram.com, Меган Маркл

Под вопросом остается и встреча короля Чарльза с внуками, которых он не видел с 2022 года, когда праздновался Платиновый юбилей покойной королевы. В сентябре прошлого года Гарри лично встретился со своим отцом, королем Чарльзом, в Кларенс-хаусе в Лондоне. Это стало их первой личной встречей с февраля 2024 года и сигналом о возможном примирении в семье.

Возвращение герцога к семье сопровождалось трудностями после того, как отказ от исполнения королевских обязанностей привел к прекращению предоставления государственной охраны. Проиграв в мае суд по делу о восстановлении госзащиты, принц Гарри заявил, что из соображений безопасности не рискнет привезти семью в Великобританию.

Арчи и Лилибет - дети принца Гарри и Меган Маркл / скрин из видео

Позже стало известно, что вопрос его охраны во время будущих визитов все еще находится на рассмотрении. Вероятно, королевская семья пошла на уступки, чтобы хотя бы временно вернуть семью принца на родину.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Светлана Лобода отреагировала на информацию в СМИ о якобы продаже ее дорогостоящего дома в РФ. Артистка опровергла эти сообщения, заявив, что не имеет никакого отношения к упомянутой элитной недвижимости.

Также супруге норвежского кронпринца Хокона Метте-Марит провели пересадку легкого. Серьезные проблемы со здоровьем монаршей особы давно не были секретом: в последнее время она была вынуждена посещать публичные мероприятия с назальной трубкой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред