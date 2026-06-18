Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Певицу возмутили сообщения СМИ.

https://stars.glavred.info/loboda-rezko-vyskazalas-o-prodazhe-doma-v-rf-chto-ona-soobshchila-10773584.html Ссылка скопирована

Светлана Лобода - дом в РФ / коллаж: Главред, фото: SHOT, instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

Светлана Лобода отрицает причастность к особняку в РФ

Кто на самом деле владеет домом в Подмосковье

Украинская певица Светлана Лобода высказалась по поводу якобы продажи роскошного особняка в РФ. Артистка в Instagram отрицает свою причастность к элитной недвижимости.

Ранее росСМИ начали публиковать информацию о том, что Лобода продала роскошный дом в Подмосковье и получила за него 850 миллионов рублей. На это отреагировал даже российский пропагандист Владимир Соловьев, который закатил истерику из-за того, что деньги от продажи дома пойдут на закупку беспилотников для ВСУ.

видео дня

Светлана Лобода / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Вопрос в том, сколько из этих денег, которые какой-то гражданин у нас в стране зачем-то заплатил, теперь может быть направлено на покупку ударных беспилотников, которые полетят убивать наших граждан", — заявил Соловьев.

Лобода не стала тянуть с ответом и лично выступила в соцсетях с заявлением. Она подчеркнула, что действительно жила в этом доме, но никогда им не владела.

Лобода опровергла причастность к дому в РФ / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Роснедвижимости нет. Дом на фото — снимала до войны. Проверяйте факты", — высказалась певица.

Тем временем росСМИ уже публикуют новую версию событий — домом якобы владеет жена московского бизнесмена, которая давно живет в Испании.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что супруге норвежского кронпринца Хокона Метте-Марит, которая в будущем взойдет на престол, провели пересадку легкого. Напомним, что с 2018 года член монаршей семьи страдает от редкого недуга, из-за которого она редко появлялась на людях.

Также TAYANNA спровоцировала громкий скандал в сети из-за своего неоднозначного мнения о восстановлении Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадавшего от российского обстрела. Позже артистка попыталась исправить ситуацию и удалила свой комментарий.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред