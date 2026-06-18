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Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Кристина Трохимчук
18 июня 2026, 05:55
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Певицу возмутили сообщения СМИ.
Светлана Лобода - дом в РФ
Светлана Лобода - дом в РФ / коллаж: Главред, фото: SHOT, instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

  • Светлана Лобода отрицает причастность к особняку в РФ
  • Кто на самом деле владеет домом в Подмосковье

Украинская певица Светлана Лобода высказалась по поводу якобы продажи роскошного особняка в РФ. Артистка в Instagram отрицает свою причастность к элитной недвижимости.

Ранее росСМИ начали публиковать информацию о том, что Лобода продала роскошный дом в Подмосковье и получила за него 850 миллионов рублей. На это отреагировал даже российский пропагандист Владимир Соловьев, который закатил истерику из-за того, что деньги от продажи дома пойдут на закупку беспилотников для ВСУ.

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Светлана Лобода
Светлана Лобода / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Вопрос в том, сколько из этих денег, которые какой-то гражданин у нас в стране зачем-то заплатил, теперь может быть направлено на покупку ударных беспилотников, которые полетят убивать наших граждан", — заявил Соловьев.

Лобода не стала тянуть с ответом и лично выступила в соцсетях с заявлением. Она подчеркнула, что действительно жила в этом доме, но никогда им не владела.

Лобода опровергла причастность к дому в РФ
Лобода опровергла причастность к дому в РФ / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Роснедвижимости нет. Дом на фото — снимала до войны. Проверяйте факты", — высказалась певица.

Тем временем росСМИ уже публикуют новую версию событий — домом якобы владеет жена московского бизнесмена, которая давно живет в Испании.

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Ранее Главред сообщал, что супруге норвежского кронпринца Хокона Метте-Марит, которая в будущем взойдет на престол, провели пересадку легкого. Напомним, что с 2018 года член монаршей семьи страдает от редкого недуга, из-за которого она редко появлялась на людях.

Также TAYANNA спровоцировала громкий скандал в сети из-за своего неоднозначного мнения о восстановлении Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадавшего от российского обстрела. Позже артистка попыталась исправить ситуацию и удалила свой комментарий.

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О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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