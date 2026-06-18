"Поднялись все болезни": разбитая Могилевская рассказала о пережитом ударе

Вы узнаете:
- Могилевская показала последствия российской атаки
- Как себя чувствует певица
Популярная певица Наталья Могилевская вышла на связь после разрушительной российской атаки, которая произошла 15 июня. Артистка показала в Instagram разрушенную ракетой улицу и рассказала о своем самочувствии.
Во время атаки Могилевская опубликовала видео, на котором сидит в укрытии с младшей дочкой. На фоне были слышны громкие взрывы. Наталья рассказала, что в ту ночь произошло страшное — соседняя с ее домом улица была практически полностью разрушена ракетой.
"Не зря волновались мы, друзья, потому что соседнюю улицу рядом с нами в ту ночь снесло почти полностью ракетой. Она почти вся сгорела", — поделилась исполнительница.
После пережитого ужаса у певицы резко обострились хронические заболевания. Наталья рассказала, как чувствует себя сейчас.
"Я сегодня на стрессе. Поднялись все болезни, которые есть. С простудой лежу. На улице лето, а я на стрессе третий день уже никакая. Ничего не проходит бесследно. Берегите себя", — пожелала Могилевская.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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