Пьяный Григорий Лепс нашел себе новую подружку - певца поймали на горячем

Артист-путинист сплелся в страстных объятиях с известной артисткой.

Григорий Лепс поймался на объятиях с певицей Славой / instagram.com/gvleps

Пропутинский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны в Украине, не вылезает из скандалов после того, как от него в прошлом году ушла жена, с которой он прожил в браке 20 лет.

Пьяные выходки артиста-путиниста оправдывают тем, что уж очень он тоскует после развода, и мечтает вернуть себе бывшую жену.

Неизвестно, как Лепсу в этом помогают пьянки и дебош, однако сам он, похоже, и не догадывается о своих романтических порывах - недавно росСМИ застукали его в объятиях российской артистки.

Скандальный снимок появился на одном из Telegram-каналов. На нем Григорий Лепс в каком-то питейном заведении запечатлен с певицей Славой - нетрезвый певец обнимал ее за талию, и едва ли думал в этот момент о своей жене.

К слову Слава (Анастасия Сланевская) недавно объявила о разводе с мужем после двух десятилетий брака.

Григорий Лепс поймался на объятиях с певицей Славой / t.me/nemalahov

Напомним, российский певец Григорий Лепс, который поддержал политику Путина и масштабное вторжение войск в Украину, устроил скандал в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что после того, как российский певец "путинист" Григорий Лепс и его охранник подрались с посетителем одного из местных баров, против него возбудили уголовное дело. Расследование ведут по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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