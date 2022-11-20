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Пьяный дебош и ОМОН: концерт Лолиты закончился грандиозным скандалом

20 ноября 2022, 11:04

Концерт Лолиты пришлось останавливать спецназу, сообщила певица.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Концерт певицы Лолиты Милявской в российском Санкт-Пербурге закончился грандиозным скандалом.

Несколько поклонников Лолиты накачались спиртным и отказались покидать зал, а затем в пьяном угаре затеяли драку. Охрана не смогла разнять дебоширов, и на место пришлось вызывать спецназ.

"После просто сумасшедшего концерта в Питере, который, правда, закончился вызовом ОМОНа, всё было сказочно! Приехал мой любимый парень из Москвы на концерт и после уехал, потому что у него деловые встречи", - сообщила Милявская.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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Автор: Сергей Кущ
скандал Лолита Милявская новости шоу бизнеса
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