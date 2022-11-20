Пьяный дебош и ОМОН: концерт Лолиты закончился грандиозным скандалом

Концерт Лолиты пришлось останавливать спецназу, сообщила певица.
Концерт певицы Лолиты Милявской в российском Санкт-Пербурге закончился грандиозным скандалом.
Несколько поклонников Лолиты накачались спиртным и отказались покидать зал, а затем в пьяном угаре затеяли драку. Охрана не смогла разнять дебоширов, и на место пришлось вызывать спецназ.
"После просто сумасшедшего концерта в Питере, который, правда, закончился вызовом ОМОНа, всё было сказочно! Приехал мой любимый парень из Москвы на концерт и после уехал, потому что у него деловые встречи", - сообщила Милявская.
Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".
Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.
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