Пузатый умирающий лебедь: в сеть попало очень неудачное фото Волочковой в пачке

Умирающий лебедь Анастасия Волочкова купается в лучах былой славы.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая давно уже известна не своими пируэтами, а скандалами и алкогольными вечеринками, снова удивила публику.

Пытаясь поймать последние лучи заката своей карьеры, Волочкова периодически выходит на сцену. И иногда она это делает в пачке и пуантах.

В частности, телеграмм-канал "Не Малахов" опубликовал фото горе-балерины, которая чахнет на какой-то сцене, драматично заламывая руки и выставив округлое "проссековое" пузико.

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Волочкова в образе / Не Малахов

Волочкова выглядит действительно жалко, все ее тело выдает тотальную усталость и тяжесть.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети. На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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