Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, решила, что ее "танцы" должен видеть мир.
В очередной раз, Собчак попала на видео со своими странными телодвижениями. На этот раз она надела облегающее платье в леопардовом принте, которое прекрасно подчеркивало выпирающее пузо.
В то время, как многие пропагандистские СМИ снова якобы уличили знаменитость в беременности, на видео видно, как эта часть тела трусится под леопардовым платьем, подпрыгивая в такт движениям пропагандистки.
К слову, это уже не первая попытка Собчак станцевать. Несколько недель назад она решила повторить сумасшедший танец с ножами американской певицы Бритни Спирз. Стоит ли говорить, что самодеятельность Собчак вызвала лишь смех.
На видео - танец телепузика Собчак:
Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.
Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
Вас также может заинтересовать:
- Киркоров снял штаны перед Собчак и показал ей своё пришитое филе
- Собчак прокомментировала вторую беременность
- Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине