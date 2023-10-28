Пузатая Собчак станцевала корявый танец в леопардовом платье

Российская пропагандистка считает, что ее танцы должны видеть другие люди.

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Незажигательные танцы от Собчак / Коллаж Главред, Скриншот видео

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, решила, что ее "танцы" должен видеть мир.

В очередной раз, Собчак попала на видео со своими странными телодвижениями. На этот раз она надела облегающее платье в леопардовом принте, которое прекрасно подчеркивало выпирающее пузо.

В то время, как многие пропагандистские СМИ снова якобы уличили знаменитость в беременности, на видео видно, как эта часть тела трусится под леопардовым платьем, подпрыгивая в такт движениям пропагандистки.

видео дня

К слову, это уже не первая попытка Собчак станцевать. Несколько недель назад она решила повторить сумасшедший танец с ножами американской певицы Бритни Спирз. Стоит ли говорить, что самодеятельность Собчак вызвала лишь смех.

На видео - танец телепузика Собчак:

Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.

Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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