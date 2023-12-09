Путинистке Бабкиной вызвали скорую во время выступления перед оккупантами

Бабкиной стала плохо во время патриотического запева перед террористами.

https://stars.glavred.info/putinistke-babkinoy-vyzvali-skoruyu-vo-vremya-vystupleniya-pered-okkupantami-10523651.html Ссылка скопирована

Надежде Бабкиной стало плохо от патриотизма / Коллаж Главред, фото Instagram/ngbabkina

Путинистке Надежде Бабкиной, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стало плохо во время очередной патриотической оргии перед оккупантами.

Как написали пропагандисты KP.ru, певичка почувствовала себя плохо во время записи на студии "Звезда".

Бабкина выступала с речью перед оккупантами в террористической России. Во время выступления у неё закружилась голова. На место вызывали скорую.

видео дня

После оказания медицинской помощи она уехала домой.

По словам сына путинистки, с Бабкиной - все в порядке. Он коротко ответил на вопрос о здоровье оккупантки, но более развернутый комментарий давать отказался.

Напомним, ранее Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.

Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.