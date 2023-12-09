Путинистке Надежде Бабкиной, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, стало плохо во время очередной патриотической оргии перед оккупантами.
Как написали пропагандисты KP.ru, певичка почувствовала себя плохо во время записи на студии "Звезда".
Бабкина выступала с речью перед оккупантами в террористической России. Во время выступления у неё закружилась голова. На место вызывали скорую.
После оказания медицинской помощи она уехала домой.
По словам сына путинистки, с Бабкиной - все в порядке. Он коротко ответил на вопрос о здоровье оккупантки, но более развернутый комментарий давать отказался.
Напомним, ранее Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.
Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.
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