Путинистка Талызина оказалась под наблюдением медиков

89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, попала под наблюдение медиков с диагнозом "тахикардия".
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, на днях артистке поплохело, были боли в груди. Сиделка вызвала скорую, фельдшер рекомендовал госпитализацию. Но Талызина отказалась. Сказала, останется дома и восстановится сама. Теперь она под наблюдением у районного врача.
Актриса снималась в знаменитых фильмах "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" "Женитьба", "Гостья из будущего". Также занималась озвучкой.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.
Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.
Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.
Вас также может заинтересовать:
- Попавшая в "черный список" Талызина заявила, что ей плевать на Украину
- Звезда "Иронии судьбы" Талызина пригрозила Пугачевой страшной казнью
- Путинистку Талызину госпитализировали в тяжелом состоянии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред