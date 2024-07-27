Путинистка Талызина оказалась под наблюдением медиков

Путинистка Талызина поддерживает нападение России на Украину.

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Талызина пожаловалась на сердце / Коллаж Главред, фото Mash, Википедия

89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, попала под наблюдение медиков с диагнозом "тахикардия".

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, на днях артистке поплохело, были боли в груди. Сиделка вызвала скорую, фельдшер рекомендовал госпитализацию. Но Талызина отказалась. Сказала, останется дома и восстановится сама. Теперь она под наблюдением у районного врача.

Актриса снималась в знаменитых фильмах "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" "Женитьба", "Гостья из будущего". Также занималась озвучкой.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.

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