"Путинистка" Канделаки попала в санкционный список США

Тина Канделаки обрадовалась санкциям/ instagram.com/tina_kandelaki

США ввели санкции против 29 физлиц, в том числе против путинистки и телеведущей Тины Канделаки.

Канделаки отреагировала на включение в санкционный список в своем Telegram-канале. "Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать", — написала она.

Помимо Канделаки в перечень внесли и ее мужа — директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко, а также ее детей от первого брака — Меланию и Леонтия Кондрахиных.

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Она также добавила, что ее родина-убийца она "только здесь". "Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!" - патриотично заявила Канделаки.

Напомним, ранее приезд голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли в Украину стал для россиян "красной тряпкой". Одной из тех, кто начал проклинать легендарную актрису стала ведущая Тина Канделаки. Она перешла к оскорблениям. Канделаки не понимает, почему голливудская звезда не приехала в "ЛДНР".