Путинист Певцов вызверился на "Чебурашку" и уличил его в нетрадиционной ориентации

По мнению артиста, такие фильмы - диверсия против российских детей.

Дмитрий Певцов / Instagram

Скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов, на фоне отсутствия нормального кинематографического продукта из-за санкций и нападения на Украину, прокомментировал единственную кино-новинку российского производства - фильм "Чебурашка".

По информации издания ФАН, Певцов полагает, что данный фильм - диверсия.

"Когда создатели "Чебурашки", его непосредственные авторы пишут 6+, — это все-таки позиционирует собой настоящую диверсию. У меня нет твердой уверенности в том, что они действительно планировали диверсию, но подобная трансгуманистическая идеология, которая на протяжении 30 лет гуляет по России, полностью сосредоточена в этом фильме", - говорит рехнувшийся путинист Певцов.

Он также уличил сказочного героя Чебурашку в том, что тот нетрадиционной ориентации. "Почему мы все смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи", — сказал актер.

Напомним, ранее Певцов в эфире очередной пропагандисткой программы сделал странное заявление, которое, впрочем, приятно звучит для каждого украинца.

Его спросили в чем же главное отличие русских от всех остальных наций.

"Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще и в таком количестве. Как это не печально, как это не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. В этом наша сила, в этом наше отличие", - заявил Певцов.

Ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Певцов посетил исправительную колонию №5 в Можайске, где в актовом зале дал акустический концерт для женщин-осужденных.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (эта песня была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург" - там Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

Вас также может заинтересовать: