Путинист Машков унизил единственную дочь: "Презираю, но не отворачиваюсь"

Российский актер-путинист Владимир Машков с первых дней полномасштабной войны в Украине неприкрыто лебезит перед правящей верхушкой страны-оккупанта, превращаясь в рупор преступной пропаганды.
Артист ездит на оккупированные территории с выступлениями. Недавно он посетил Крым, аннексию которого горячо поддержал в 2014 году. Русским пропагандистским СМИ он дал интервью, которое его дочь, актриса Мария Машкова, наверняка прочла с горечью.
Так ярый путинист рассказал, как он относится к артистам, которые отказались идти на сделку со своей совестью, выразили антивоенную позицию и покинули страну на болотах. С претензией на житейскую мудрость Машков выдал весьма неприятную речь.
"Люди, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие. У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнёс страшное слово. Оно не означает "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Их беда настигнет сама", - заявил актер.
Примечательно, что среди тех, к кому он испытывает такое демонстративное отвращение, оказалась и его дочь Мария, которая переехала в США чтобы не иметь ничего общего со страной-оккупантом. Она хоть и открыто критиковала отца за его одобрение войны в Украине, до выражения подобного пренебрежения и желчних замечаний в его адрес не опускалась.
Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители рф.
Сама Машкова в страну на болотах возвращаться не планирует из соображений безопасности. Она рассказала про тюремный срок, который ее ожидает в стране-агрессоре за ее антивоенные высказывания.
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