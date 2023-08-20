УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Путинист Машков унизил единственную дочь: "Презираю, но не отворачиваюсь"

Анна Подгорная
20 августа 2023, 21:47 обновлено 20 августа, 21:48
307
Актер опускается до грязных приемов и не щадит даже родного ребенка во имя кровавой пропаганды.
Владимир Машков, Мария Машкова
Владимир Машков высказался про тех, кто, как и Мария Машкова, покинул рф в знак протеста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tot_mashkov, instagram.com/masha_mashkova_official

Российский актер-путинист Владимир Машков с первых дней полномасштабной войны в Украине неприкрыто лебезит перед правящей верхушкой страны-оккупанта, превращаясь в рупор преступной пропаганды.

Артист ездит на оккупированные территории с выступлениями. Недавно он посетил Крым, аннексию которого горячо поддержал в 2014 году. Русским пропагандистским СМИ он дал интервью, которое его дочь, актриса Мария Машкова, наверняка прочла с горечью.

Так ярый путинист рассказал, как он относится к артистам, которые отказались идти на сделку со своей совестью, выразили антивоенную позицию и покинули страну на болотах. С претензией на житейскую мудрость Машков выдал весьма неприятную речь.

видео дня

"Люди, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие. У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнёс страшное слово. Оно не означает "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Их беда настигнет сама", - заявил актер.

Примечательно, что среди тех, к кому он испытывает такое демонстративное отвращение, оказалась и его дочь Мария, которая переехала в США чтобы не иметь ничего общего со страной-оккупантом. Она хоть и открыто критиковала отца за его одобрение войны в Украине, до выражения подобного пренебрежения и желчних замечаний в его адрес не опускалась.

Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители рф.

Сама Машкова в страну на болотах возвращаться не планирует из соображений безопасности. Она рассказала про тюремный срок, который ее ожидает в стране-агрессоре за ее антивоенные высказывания.

Другие новости про Марию Машкову:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Машков
Реклама

Главное за день

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

22:26 Мир
Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

21:32 Украина
Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - Коваленко

Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - Коваленко

21:08 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:26

Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

21:47

Путинист Машков унизил единственную дочь: "Презираю, но не отворачиваюсь"

21:32

Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ

21:08

Война в Украине не закончится, даже если к власти придет Навальный - КоваленкоВидео

20:55

Заворотнюк готовится стать мамой: "У меня такое впервые"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:47

Ay, mi morena de mi corazón: рецензия на фильм "Синий жук"Видео

20:16

Зеленский прямо ответил, какие территории готов обменять ради членства в НАТОВидео

19:52

Звезда сериала "Школа" раскрыла неожиданную подробности двойной помолвки

19:38

Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ: западные СМИ назвали сроки

Реклама
19:26

Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха – The Economist

19:15

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, первые появятся до Нового года - премьер

19:01

Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях: наконец-то не будет сохнуть

18:39

Зальет дождями и ударят грозы: в Украину резко врывается непогода

18:25

"MH17, Бучу и Мариуполь нельзя прощать": Зеленский назвал путь к соглашению с РФ

18:04

Появились подробности вчерашних взрывов под Киевом с детонацией

17:50

Ирина Билык непрозрачно намекнула на свадьбу с Димой КоляденкоВидео

17:32

Во Львове вагнеровцев ждет "резня": эксперт оценил вероятность удара РФ с севераВидео

17:26

Нидерланды резко засомневались в возможности передать Украине 42 истребителя F-16

17:19

Украина усилила разведку возле Беларуси и готова перебросить больше оружия: что произошло

16:54

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво: неожиданный способ удивит опытных садоводов

Реклама
16:49

Мир был убежден, что Украина падет за 3 дня, а Киев – через три недели – Резников

16:41

Что нельзя делать 22 августа, чтобы не привлечь беды и несчастье: приметы

16:36

Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла: детали удара по военному аэродрому РФ

16:11

Любовный гороскоп на сентябрь: Скорпиону – ссоры, Раку - проблемы

15:41

Искандером били по людям на улице: в ОГП раскрыли детали удара РФ по Чернигову

15:30

Загадка для самых внимательных: нужно найти медвежонка в густом лесу

15:25

"Это только начало": Украина получит 42 самолета F-16 - Зеленский

15:10

Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

15:06

Муравьев не будет ни в доме, ни в саду: 6 проверенных народных методов

14:57

Эктор Хименес-Браво сбрил волосы из-за проблем со здоровьем - идет на операцию

14:36

"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

14:35

"Второй день рождения": Фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в жутком ДТП

14:24

Он просто великолепный: салат за 5 минут, для которого не нужно ничего варить - рецептВидео

14:22

Китайский гороскоп на сентябрь 2023: Тиграм – деньги, Крысам – повышение

13:49

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:20

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

12:55

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:47

"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

12:47

"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

12:29

Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

Реклама
12:04

"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

12:03

F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

11:53

"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

11:45

Планы Путина провалились, Россия под ударами ракет С-200 – разведка Британии

11:39

FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

11:26

До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

10:47

"Не недооценивайте Украину": Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления

10:45

"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

09:58

Правильно говорить "їхати в авто" или "в авті": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:52

Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять