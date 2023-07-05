Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

Певец-путинист Лепс похвастался, что уже заплатил 1 млн рублей русскому оккупанту, который якобы уничтожил немецкий танк Leopard.

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Лепс похвастался тем, что уже заплатил премию оккупантам / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Скандально известный артист-путинист (и звезда русского шансона) Григорий Лепс похвастался, что уже заплатил вознаграждение в размере 1 млн рублей русскому оккупанту, который якобы уничтожил немецкий танк Leopard в Луганской области. Об этом сам Лепс написал в своем Telegram-канале.

Якобы все это совершил оккупант по кличке "Веном". Свое лицо и настоящее имя со званием он, естественно, решил скрыть. Боец быстро показал пачку купюр и поблагодарил всех инициаторов "акции"

"Я — военнослужащий специального подразделения Министерства обороны, позывной "Веном". Сейчас получил один миллион рублей от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard", — побахвалился оккупант.

видео дня

Лепс не тоже удержался от бахвальства.

"Я ответил за свои слова", — написал он.

Что заявили Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

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