Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

Скандально известный артист-путинист (и звезда русского шансона) Григорий Лепс похвастался, что уже заплатил вознаграждение в размере 1 млн рублей русскому оккупанту, который якобы уничтожил немецкий танк Leopard в Луганской области. Об этом сам Лепс написал в своем Telegram-канале.
Якобы все это совершил оккупант по кличке "Веном". Свое лицо и настоящее имя со званием он, естественно, решил скрыть. Боец быстро показал пачку купюр и поблагодарил всех инициаторов "акции"
"Я — военнослужащий специального подразделения Министерства обороны, позывной "Веном". Сейчас получил один миллион рублей от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard", — побахвалился оккупант.
Лепс не тоже удержался от бахвальства.
"Я ответил за свои слова", — написал он.
Что заявили Басков и Лепс
На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.
Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.
Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.
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