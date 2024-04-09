Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой

Путинист Филипп Киркоров позволил себе лишнего и публично посмеялся над Аллой Пугачевой.

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Киркоров отпустил неуместную шутку о Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/fkirkorov/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и всячески пытается выслужится перед диктатором Путиным, решил высказаться об Алле Пугачевой.

На одном из эфиров шоу "Звезда" на прогандистском росТВ Киркоров назвал Пугачеву "бабушкой".

"Не бабушка, а подруга", - исправился Киркоров.

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Ясное дело, что суди шоу, которые поддерживают политику Кремля, начали заливаться смехом. Ведь, оставшиеся публичные люди в стране-оккупанте РФ, никак не могут пережить, что Примадонна имеет смелость публично высказываться против войны в Украине, которую начала Россия. К тому же Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула РФ и уехала жить в Израиль.

Предполагается, что таким образом путинист Киркоров ответил Максиму Галкину, ведь юморист очень часто остроумно высмеивает Филиппа со сцены.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, Филипп Киркоров сделал новое заявление по поводу ухода со сцены его коллеги Валерия Леонтьева. Путинист заявил, что Леонтьев вернется на сцену и просто взял себе отпуск.

А также Филипп Киркоров признался, что его дети находятся в тяжелом состоянии после теракта в "Крокус Сити Холле".

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