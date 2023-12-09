"Путина не выбирают": Вика Цыганова решила "подлизнуть" диктатору и в ушанке выпила водки

Скандально известная певица и звезда блатного жанра Вика Цыганова (исполнительница хитов по типу "Русская водка ‒ что ты натворила") ‒ по совместительству ярая и безумная путинистка ‒ решила еще раз показать свою лояльность русскому диктатору Владимиру Путину.
На видео, которое разошлось по Сети, Цыганова в разноцветной шапке-ушанке, и с фужером водки в правой руке сперва сверкает сумасшедшей улыбкой. А затем говорит: "Путина не выбирают ‒ с ним живут и умирают" (отсылка к легендарному стихотворению советского поэта Александра Кушнера ‒ Главред). Потом Цыганова с явным удовольствием выпила водку и раскраснелась лицом.
Санкции ЕС против артистов-путинистов
Ранее в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.
Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.
Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.
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