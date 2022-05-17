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"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

17 мая 2022, 16:54

Путин - секретная персона для всего мира.

Владимир Путин
Владимир Путин оказывается еще и странно пахнет/ Фото УНИАН


По словам бывшего советника Белого дома, от Владимира Путина исходил странный запах, как будто он "вышел из специальной подготовительной ванны".

Эксперт по российской политике Фиона Хилл сказала, что это было похоже на "постановочное представление" и что она была встречена с некоторыми сюрпризами, когда сидела рядом с кремлевским лидером на встрече между официальными лицами Москвы и Вашингтона, сообщает Mirror.co.uk.

"Я заметила, что он ничего не ел", — сказала она в недавнем выпуске передачи радиостанции BBC Radio 4.

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"Это звучит очень странно, но я чувствовала запах, как будто бы его только что постирали. Это было почти так, как будто он вышел из какой-то подготовительной ванны в данный момент. Я просто подумала, что каждый элемент здесь постановочный. Это спектакль", - говорит она.

Далее следует несколько встреч, на которых Путин выглядел "ослабевшим", постоянно притопывал ногами и выглядел хилым.

Напомним, появляется все больше инсайдов из РФ с информацией о серьезной болезни президента Владимира Путина, заявил болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Недавно с коллегами мы слушали запись одну очень близкого олигарха к Путину, который другому олигарху рассказывает, что, в общем, лучше, чтобы он умер от этого... Там называют какую-то предполагаемую болезнь. "Потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию". Вот они так думают, и это так и есть. То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как этому сделать конец", - подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону.

Владимир Путин Путин болен
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