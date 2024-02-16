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"Путин - чистое зло": Машкова отреагировала на смерть Навального

Алена Кюпели
16 февраля 2024, 19:27
Маша Машкова призвала остановить зло, то есть российского террориста - Путина.
Машкова прокомментировала смерть Навального
Машкова прокомментировала смерть Навального / Коллаж Главред, фото Instagram/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова, которая признает Россию агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками, отреагировала на смерть оппозиционного политика террористической России - Алексея Навального.

На своей странице в Instagram, российская актриса опубликовала фото политика и сделала пост, посвященный ему. Она запустила видео, где еще живой Навальный говорит:

"Что нужно для торжества зла? Это бездействие добрый людей. Поэтому бездействовать - не надо", - говорил здоровый Навальный, имея ввиду российский народ, который беспрекословно исполняет приказы своего вождя Путина.

видео дня

"Я умоляю весь мир... Все уже знают, что Путин – это чистое зло. Он убивает людей внутри своей страны и снаружи. Это не остановится. Почему??? Почему мы все не можем объединиться и посадить этого безумца в тюрьму, где ему и место? - задает риторический вопрос актриса.

Напомним, ранее актриса показала давнее обращение Машкова к дочери- двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.

Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители РФ.

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