Пугачеву застукали на Кипре с другим мужчиной

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила кровавое вторжение России в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, появилась на Кипре.
Пропагандистское издание "Комсомольская правда" собрала сплетни от местных жителей Лимассола. По словам местной жительницы, ее сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он.
"Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке. Недавно сюда приезжала съемочная группа, но не смогли их "засечь" - ходили всех спрашивали. Но больше им никто ничего не сказал", - написали пропагандисты.
Отметим, что Кирилл Серебренников, как и Алла Пугачева не поддерживает войну России в Украине. Выступая с речью, Серебренников обратился к залу и сказал по-русски: "Нет войне". Он выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась, и мирная жизнь вернулась в Европу.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, на днях Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовится к празднованию своего юбилея на Кипре.
А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.
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