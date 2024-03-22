"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

Путинист-музыкант Юрий Лоза порекомендовал росСМИ не пиарить Аллу Пугачеву и забыть о ней.

https://stars.glavred.info/pugachevoy-bolshe-netu-rossiyskiy-muzykant-yuriy-loza-poproshchalsya-s-primadonnoy-10552157.html Ссылка скопирована

Юрий Лоза высказался об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: t.me/YoriLoza, instagram.com/alla_orfey/

Российский музыкант Юрий Лоза, который в восторге от кровавой войны в Украине, которую начала Россия, призвал СМИ террористической РФ не пиарить Аллу Пугачеву.

В комментарии для росСМИ, Лоза сказала, что для Пугачевой "самым страшным будет забвение".

видео дня

"Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить. Закрыли тему Пугачевой! Нету ее, артистки, той Пугачевой больше нету! Есть другая Пугачева, живущая в другой стране, поющая другим голосом совсем другие песни — зачем вам-то она нужна?" — выдал музыкант.

Отметим, Алла Пугачева публично осуждает вторжение РФ в Украину и уехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми из страны-оккупанта в Израиль.

Кто такой Юрий Лоза? Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — "Плот".

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, о чём выпустил песню "Ребята воюют" на стихи своей жены Светланы Мережковской, которая написала стихотворение "Украинской сестре" в 2015 году на тему войны на Донбассе.

Напомним, российский певец Юрий Лоза щедро посоветовал Maruv покинуть Украину, только в отличии от Николая Расторгуева, он против того, чтобы певица приезжала в Россию.

А также ранее Юрий Лоза вступился за Аллу Пугачеву, которую распекли за то, что она прикатила на перрон вокзала Риги на автомобиле, мешая остальным пассажирам, и прошлась к личному вагону всего пару метров.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред