Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям принял подарки для Кейт Миддлтон и пообещал заботиться о ней.

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Принц Уильям тронут поддержкой от людей для больной раком Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Муж Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс лечения от рака, принц Уильям принял пожелания и подарки для жены и отца короля Чарльза, который также онкобольной.

Пресс-служба принца и принцессы Уэльских в соцсетях поделилась снимками, как волонтер благотворительной организации по распределению еды Surplus to Supper удивил Уильяма открытками для Кейт и Чарльза III.

"О, несколько открыток, вы очень добры. Большое вам спасибо", — сказал принц Уильям и выглядел очень тронутым.

Когда волонтер посоветовал принцу заботиться о его жене, он положил руку ей на плечо и сказал:

"Я это сделаю", — пишет The Telegraph.

Затем Уильям отправился в Hanworth Center Hub, молодежный центр, который предоставляет ряд услуг для создания более безопасного сообщества с лучшими связями и получает регулярную доставку от Surplus до Supper. Там ему вручили букет и много пожеланий для Кейт Миддлтон.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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Отметим, появились слухи, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приглашали Меган и Гарри вместе с детьми в гости, но те отказали.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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