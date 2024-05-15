"Публичная ответственность": alyona alyona заявила, что ее серьезно подставила команда

alyona alyona отреагировала на опровержение ее заявления о том, что делегацию Украины на Евровидении-2024 оштрафовали.

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alyona alyona высказалась о скандале со штрафом украинской делегации на Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: t.me/theshowmustgoon24

Украинская рэперша alyona alyona заявила, что ее заявление о том, что организаторы "Евровидения 2024" - Европейский языковой союз (EBU) оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders – это ошибка ее команды.

На своей странице в Instagram исполнительница прокомментировала скандал.

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"В команде менеджмента артиста работает более 20 человек, и иногда при донесении информации от одного из членов команды другому информация искажается, что дальше несет публичную ответственность. Такая ошибка случилась сегодня", - отметила alyona alyona.

Также исполнительница написала, что самое важное – это было привлечь внимание других стран к военнопленным украинским солдатам.

"Это важный гуманитарный вопрос, который мы не могли не поднять: наши люди в плену, в бесчеловечных условиях, подвергаются пыткам. Мы должны были привлечь внимание к их судьбам и сохранению жизней", - рассказала рэперша.

alyona alyona рассказала о важности поступка на Евровидении-2024 / фото: скрин instagram.com/alyona.alyona.official/

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости по теме

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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