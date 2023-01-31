"Прям как Уэнсдей!": Павлиашвили показал необычную дочь

Россияне набросились на 18-летнюю дочь певца Сосо Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили / instagram.com/soso_pavliashvili_official/

58-летний певец Сосо Павлиашвили показал, как сейчас выглядит его 18-летняя дочь.

На своей страничке в Instagram он опубликовал несколько снимков Елизаветы.

"Моя Лиза, дреды и зима", - подписал кадры Павлиашвили.

Внешний вид дочери певца довольно необычен: черные волосы, заплетенные в дреды, яркий макияж, черная одежда, кожаные с металлом браслеты.

Россияне посчитали такой образ девушки неправильным, хоть некоторым из них он пришелся по душе.

Дочь Сосо Павлиашвили / instagram.com/soso_pavliashvili_official/

"Никогда не понимала - зачем? Это желание обратить на себя внимание любой ценой? Или что-то ещё, что присуще подросткам? Желание принадлежать какому-то клану....Где они себя чувствуют в стае. .Кто их разберёт....?", "Прямо какая-то Уэнздей!", "Она совсем другой фрукт,от вас далеко", "Ну не знаю... Меня всегда напрягают эти страшные "поиски себя", притягивание к себе всякой нечисти и чёрной магии. Слава Богу, мои дети в это "не играли", - писали в комментариях под снимком.

Напомним, ранее в Сети показали фото солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонов. Сейчас рыжему из Иванушек 52 года и выглядит он совсем не так как раньше.

Также мы писали, что в Сети появилось свежее фото Елены Степаненко, на котором она выглядит совершенно по-новому. Артистка длительное время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном.

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