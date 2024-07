"Просто разговаривали обо всем": Мика Ньютон рассказала про встречу с Селин Дион

Украинская певица осуществила свою детскую мечту.

https://stars.glavred.info/prosto-razgovarivali-obo-vsem-mika-nyuton-rasskazala-pro-vstrechu-s-selin-dion-10580768.html Ссылка скопирована

Мика Ньютон рассказала, как встречалась с Селин Дион / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton, instagram.com/celinedion

Украинская певица Мика Ньютон в 2011 году, после участия в конкурсе Евровидение, перебралась жить в Америку. Бурную карьеру артистке построить не удалось, но завести интересные знакомства - более чем.

Так недавно в своем блоге в Instagram Ньютон рассказала, что ей удалось то, о чем многие могут лишь мечтать - она лично встретилась со своим кумиром, и имела возможность пообщаться с ним в неформальной обстановке.

Примером для подражания Мики оказалась канадская певица Селин Дион, которой украинская артистка восхищается с юных лет. Она же мотивировала Ньютон совершенствоваться в музыке.

видео дня

"Тринадцать лет назад я имела честь встретиться с Селин Дион. 30 минут мы просто разговаривали с ней обо всем! Она невероятный человек, и я рада, что выбрала ее своим образцом для подражания, когда мне было всего 12 лет", - написала Ньютон, и показала фотографию со знаменитостью. На память о той встрече у Мики Ньютон осталась музыкальная пластинка Селин Дион с подписью звезды.

Мика Ньютон рассказала, как встречалась с Селин Дион / instagram.com/mikanewton

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Кто такая Мика Ньютон? Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко спел с Владимиром Дантесом и его коллегами по группе Badstreet boys кавер на трек сэра Элтона Джона и группы Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word" ради дронов для ВСУ.

Также в Сети всплыло раритетное видео с Александром Пономаревым, где 24-летняя начинающая звезда травил анекдоты, устраивал соревнования по армрестлингу и выступал в кожаных штанах на сцене.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред