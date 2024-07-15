"Просто разговаривали обо всем": Мика Ньютон рассказала про встречу с Селин Дион

Украинская певица Мика Ньютон в 2011 году, после участия в конкурсе Евровидение, перебралась жить в Америку. Бурную карьеру артистке построить не удалось, но завести интересные знакомства - более чем.
Так недавно в своем блоге в Instagram Ньютон рассказала, что ей удалось то, о чем многие могут лишь мечтать - она лично встретилась со своим кумиром, и имела возможность пообщаться с ним в неформальной обстановке.
Примером для подражания Мики оказалась канадская певица Селин Дион, которой украинская артистка восхищается с юных лет. Она же мотивировала Ньютон совершенствоваться в музыке.
"Тринадцать лет назад я имела честь встретиться с Селин Дион. 30 минут мы просто разговаривали с ней обо всем! Она невероятный человек, и я рада, что выбрала ее своим образцом для подражания, когда мне было всего 12 лет", - написала Ньютон, и показала фотографию со знаменитостью. На память о той встрече у Мики Ньютон осталась музыкальная пластинка Селин Дион с подписью звезды.
Кто такая Селин Дион
Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.
Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Кто такая Мика Ньютон?
Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.
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