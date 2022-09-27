Прощай, Лиллибет: британская королевская семья объявила о завершении траура по королеве

Соединенное королевство возвращается к прежней жизни.
8 сентября 2022 года в своем замке Балморал после 70-ти лет на британском престоле умерла королева Елизавета II. Она была похоронена рядом с мужем, принцем Филиппом Эдинбурским, младшей сестрой Маргарет, и родителями - королем Георгом VI и королевой-консортом Елизаветой в Виндзорском замке, в часовне Святого Георга спустя 11 дней, 19 сентября.
Наследник Елизаветы, принц Чарльз Уэльский, сразу после официального объявления о ее смерти, принял на себя обязанности короля Соединенного королевство под именем Чарльза III.
Сегодня на официальных страницах в социальных сетях появилось объявление о завершении национального траура по королеве Елизавете II - страна и британская королевская семья возвращаются к обычной жизни спустя всего 19 дней после того, как монархиня покинула наш мир.
"Период королевского траура после смерти Ее Величества Королевы Елизаветы подошёл к концу. Мы будем по-прежнему освещать работу короля, королевы-консорта и других членов королевской семьи, а также помнить о жизни и работе королевы Елизаветы", - гласит заявление.
Оно было проиллюстрировано первым официальным фотопортретом Елизаветы в статусе королевы. Ее голову украшает одна из ее самой любимой тиары (под названием "От Девушек Великобритании и Северной Ирландии" или "Свадебная"), которая стала ее свадебным подарком от ее бабушки Марии Текской.
Умерла Елизавета II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.
Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.
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