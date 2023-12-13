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Пропагандисты опозорились снова: патриот России SHAMAN выступит в Киеве

Алена Кюпели
13 декабря 2023, 21:05
Очередной позор, очередное вранье - все в духе российской пропаганды.
Shaman
Украинцы бы очень обрадовались такому "подарку" и отблагодарили по полной/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/shaman.me

Российские пропагандисты активно разгоняют очередной фейк. На этот раз будущие подсудимые врут, что российский певец-патриот и музыкальный символ террористического нападения России на Украину - певец SHAMAN - якобы выступит в Киеве.

Как написал Oboz.ua, пропагандисты показали примитивно сделанную афишу с анонсом выступления артиста-патриота РФ.

Фейковая афиша выступления российского певца
Фейковая афиша выступления российского певца / Скриншот

Совладелец компании Дмитрий Феликсов прокомментировал ситуацию очень лаконично: "Это бред". А позже предоставил доказательства, как россияне сфабриковали очередную "сенсацию".

видео дня

Феликсов отметил, что снимок, который "гуляет" в сети с якобы анонсом концерта российского певца в Киеве, – это монтаж. "На эту дату у нас запланирован концерт Артема Пивоварова. Россияне с помощью фотошопа просто заменили фото артиста и его фамилию. Площадка, дата, цена выступления – все это как в оригинальном сообщении. У нас нет анонса выступления SHAMAN и никогда не было", – ответил он.

Напомним, ранее SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем" заявил, что воевать против Украины его не пускает жена.

Отметим, ранее также известный российский комик и бард Семен Слепаков, осудивший войну в Украине и путинский режим, разозлил россиян своей новой сатирической песней.

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