Российский актер Алексей Панин объявлен в рф в розыск за осуждение войны в Украине, и время от времени становится жертвой недобросовестных пропагандистских журналистов страны-оккупанта. К примеру, недавно артиста стали жестко высмеивать за появление в белом свадебном платье и с макияжем. Дескать, поглядите, что за бугром из мужика сделали, позор западным ценностям.
Страна на болотах свои ценности вспоминает лишь для того, чтобы осудить или унизить других, а Панин никогда не отрицал, что имеет свободные взгляды в вопросах любви. Тем не менее его свадебный образ его личной жизни не касался.
Актер принял участие в съемках промо-ролика для тематической вечеринке. В нем он сыграл жулика, который использовал переодевание, чтобы украсть обручальное кольцо. Видео Алексей самостоятельно опубликовал на своей странице в Instagram.
По сюжету главный герой дарит своей невесте у ратуши драгоценное кольцо. Когда он поднимает фату, чтобы рассмотреть счастливое лицо невесты, под ней оказывается Панин. Он сбегает с украшением от незадачливого жениха и прячется в ночном клубе. Жених догоняет лженевесту, отбирает кольцо, и у барной стойки встречает прекрасную возлюбленную.
Стоит отметить, что поклонники Панина оценили его самоиронию и насыпали актеру гору комплиментов.
Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.
Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.
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