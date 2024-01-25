Пропагандисты давятся от желчи: Панин снялся в свадебном платье и с макияжем

Новая роль Алексея Панина встала поперек горла "святошам" из страны-оккупанта.

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Алексей Панин в свадебном платье разозлил пропагандистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Российский актер Алексей Панин объявлен в рф в розыск за осуждение войны в Украине, и время от времени становится жертвой недобросовестных пропагандистских журналистов страны-оккупанта. К примеру, недавно артиста стали жестко высмеивать за появление в белом свадебном платье и с макияжем. Дескать, поглядите, что за бугром из мужика сделали, позор западным ценностям.

Страна на болотах свои ценности вспоминает лишь для того, чтобы осудить или унизить других, а Панин никогда не отрицал, что имеет свободные взгляды в вопросах любви. Тем не менее его свадебный образ его личной жизни не касался.

Актер принял участие в съемках промо-ролика для тематической вечеринке. В нем он сыграл жулика, который использовал переодевание, чтобы украсть обручальное кольцо. Видео Алексей самостоятельно опубликовал на своей странице в Instagram.

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По сюжету главный герой дарит своей невесте у ратуши драгоценное кольцо. Когда он поднимает фату, чтобы рассмотреть счастливое лицо невесты, под ней оказывается Панин. Он сбегает с украшением от незадачливого жениха и прячется в ночном клубе. Жених догоняет лженевесту, отбирает кольцо, и у барной стойки встречает прекрасную возлюбленную.

Стоит отметить, что поклонники Панина оценили его самоиронию и насыпали актеру гору комплиментов.

Алексей Панин в свадебном платье разозлил пропагандистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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