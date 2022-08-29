Пропагандист Соловьев высказался по поводу уже не своей виллы в Италии

Соловьев со своей пропагандой лишился имущества / Medialeaks

Пропагандист Владимир Соловьев, который недавно в очередной раз закатил низкопробную истерику в своей передаче на телеканале "Россия 1", высказался по поводу национализации его виллы в Италии.

По информации российских СМИ, Соловьев решил, что его ответ заинтересует итальянские власти и ответил им. При этом он предупредил, что сейчас в похожем положении может оказаться любой гражданин России с имуществом за рубежом.

"Пусть подавятся!" — исходит на фекалии Соловьев, страдая за своим имуществом.

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Отметим, ранее путинская истеричка Соловьев в очередной раз закатил низкопробную истерику в своей передаче на телеканале "Россия 1". В этот раз свое плохое лицедейство он направил на немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Йа! Дас ист кайне меленький, совсем маленький фюрер! Ну совсем грохнулся головой человек, ну просто вот. Ну, вот что у него случилось. Ну нельзя же настолько быть (сумасшедшим — "Главред")", — выдал пропагандист речь с псевдонемецкими словами.

Затем он начал показывать фотоснимки Шольца верхом на танке.

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