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Пропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответил

1 февраля 2022, 08:32
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Пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на портале YouTube раскритиковал Данилко и заявил, что его нужно "гнать из России".

Сердючка
Верка Сердючка / УНИАН

Известный украинский поп-исполнитель Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) съехидничал в ответ на предложение российского телевизионного пропагандиста Владимиру Соловьеву наказать его за публичное исполнение песни "Батько наш Бандера". Ответ Данилко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Соловьев в прямом эфире своей передачи на портале YouTube раскритиковал Данилко и заявил, что его нужно "гнать из России". Также он предложил "взять на карандаш" всех российских артистов, которые его поддержали.

"Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку этому подонку даст. И не надо говорить − ой, да он хороший парень", − сказал Соловьев.

В ответ Данилко выложил в Instagram соответствующий скриншот заявления пропагандиста. Рядом артист разместил фотографию упаковки таблеток, которые применяются для лечения шизофрении.

"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!", − подписал Данилко фото.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на новогоднем Дизель-шоу исполнил повстанческую песню "Батько наш Бандера".

viber
Верка Сердючка Андрей Данилко Владимир Соловьев новости Украины
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