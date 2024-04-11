Променяла Потапа на молодого: Каменских выпустила игривый клип

Известная украинская поп-певица Настя Каменских выложила тизер видео на новую испано- и англоязычную композицию под названием Moloko. Причем как видно из короткого ролика, он сделан в весьма игривом стиле.
Певица на видео явно заигрывает с молодым артистом, который известен под псевдонимом Ostrovskyi. В кадре певец демонстрирует свой торс с татуировками и с улыбочкой наливает для исполнительницы бокал молока. А сама Каменских в ярком наряде с туго зашнурованной юбкой ему с намеком улыбается в ответ.
Как предположили фанаты, совсем скоро Каменских выпустит новый дуэт с Ostrovskyi, а сейчас идет, как принято говорить, "предварительный прогрев" аудитории.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Потап и Настя Каменских - последние новости:
Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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