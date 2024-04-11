Променяла Потапа на молодого: Каменских выпустила игривый клип

Настя Каменских выложила в Сеть тизер видео на свою новую испано- и англоязычную композицию под названием Moloko - и он вышел весьма игривым.

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Фанаты ожидают, что Каменских выпустит новый дуэт с певцом Ostrovskyi / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Настя Каменских выложила тизер видео на новую испано- и англоязычную композицию под названием Moloko. Причем как видно из короткого ролика, он сделан в весьма игривом стиле.

Певица на видео явно заигрывает с молодым артистом, который известен под псевдонимом Ostrovskyi. В кадре певец демонстрирует свой торс с татуировками и с улыбочкой наливает для исполнительницы бокал молока. А сама Каменских в ярком наряде с туго зашнурованной юбкой ему с намеком улыбается в ответ.

Как предположили фанаты, совсем скоро Каменских выпустит новый дуэт с Ostrovskyi, а сейчас идет, как принято говорить, "предварительный прогрев" аудитории.

видео дня

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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