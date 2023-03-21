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Продюсер Поляковой заступился за певицу, которую обозвали клоуном и паразиткой

21 марта 2023, 21:55
Михаил Ясинский убежден, что Олег Боднарчук решил просто попиариться на популярности Оли Поляковой.
Михаил Ясинский, Оля Полякова, Олег Боднарчук
Михаил Ясинский заступился за Олю Полякову после того, как Олег Боднарчук обозвал ее клоунессой / instagram.com/polyakovamusic, facebook.com/olegbodnarchuk

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук, который известен работой с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, ALEKSEEV, LOBODA, Ани Лорак и Тиной Кароль, посчитал себя достаточно компетентным, чтобы давать оценки творчеству и концертному образу Оли Поляковой.

Свое мнение он выразил в социальных сетях после просмотра интервью певицы для Рамины Эсхакзай. К слову, употреблял Боднарчук в своих высказываниях крайне неприятные эпитеты: к примеру, назвал Полякову клоунессой, которая паразитирует на плохом музыкальном вкусе украинцев.

За свою подопечную вступился продюсер певицы Михаил Ясинский. В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua он высказал свое видение такого потока критики со стороны Боднарчука, и даже предложил тому сотрудничество.

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"Олег известен тем, что работал преимущественно в России и сейчас оказался невостребованным в Украине. Сейчас он, судя по всему, оказался среди мужчин, которые не в Украине и ему в Барселоне, очевидно, скучно: нечем заняться, и он напоминает о себе. Выбрал он средство немного манипулятивное, рассчитанное на хайп, но критикой это назвать сложно. Ему показалось интервью, которое имеет безумные просмотры и отзывы, слишком комфортным для героини. Тогда я предложил в комментариях под его постом, что если ему кажется, что в интервью не было острых вопросов, то за 1000 долларов он может спросить Олю о чем-либо, и она обязательно ответит ему, а эти деньги мы отдадим Фонду "Несокрушимые", которым занимается Оля и собирает деньги на бионические протезы для военных. Впоследствии Олег удалил мои сообщения и забанил. Вот такой новый критик появился у нас - острые моменты он не обходит, он их просто удаляет", - рассказал Ясинский.

Впрочем, продюсер подчеркнул, что не считает опусы Боднарчука чем-то достойным внимания - он понимает, что это лишь попытка Олега как-то проявить себя за неимением других весомых проектов. "Это не конфликт, а обычный фейсбук-срач. Хотя, возможно, он думает иначе. Олег - талантливый человек. А, как известно, талантливый человек - талантлив во многом. И мы видим, что из него вышел бы неплохой писатель. Возможно, когда-то он напишет книгу, где мы узнаем все конфликты Олега, кто и когда его обидел и недооценил. Я даже готов заплатить гонорар за права и печать такой книги при условии, что там будет хотя бы одно слово правды", - прокомментировал продюсер Оли Поляковой.

Ранее Оля Полякова вспомнила, как повздорила с певицей-запроданкой Ани Лорак, когда та объявила про тур по Украине в 2021 году: Королева ночи наговорила Куек гадостей, о чем нисколько не жалеет.

Также стало известно про важное событие в карьере украинской певицы Тины Кароль - артистка очень горда тем, что после 2014 года не дала ни одного концерта в стране-агрессоре, а теперь определила судьбу своих русскоязычных хитов.

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