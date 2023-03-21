Продюсер Поляковой заступился за певицу, которую обозвали клоуном и паразиткой

Михаил Ясинский убежден, что Олег Боднарчук решил просто попиариться на популярности Оли Поляковой.

Михаил Ясинский заступился за Олю Полякову после того, как Олег Боднарчук обозвал ее клоунессой / instagram.com/polyakovamusic, facebook.com/olegbodnarchuk

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук, который известен работой с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, ALEKSEEV, LOBODA, Ани Лорак и Тиной Кароль, посчитал себя достаточно компетентным, чтобы давать оценки творчеству и концертному образу Оли Поляковой.

Свое мнение он выразил в социальных сетях после просмотра интервью певицы для Рамины Эсхакзай. К слову, употреблял Боднарчук в своих высказываниях крайне неприятные эпитеты: к примеру, назвал Полякову клоунессой, которая паразитирует на плохом музыкальном вкусе украинцев.

За свою подопечную вступился продюсер певицы Михаил Ясинский. В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua он высказал свое видение такого потока критики со стороны Боднарчука, и даже предложил тому сотрудничество.

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"Олег известен тем, что работал преимущественно в России и сейчас оказался невостребованным в Украине. Сейчас он, судя по всему, оказался среди мужчин, которые не в Украине и ему в Барселоне, очевидно, скучно: нечем заняться, и он напоминает о себе. Выбрал он средство немного манипулятивное, рассчитанное на хайп, но критикой это назвать сложно. Ему показалось интервью, которое имеет безумные просмотры и отзывы, слишком комфортным для героини. Тогда я предложил в комментариях под его постом, что если ему кажется, что в интервью не было острых вопросов, то за 1000 долларов он может спросить Олю о чем-либо, и она обязательно ответит ему, а эти деньги мы отдадим Фонду "Несокрушимые", которым занимается Оля и собирает деньги на бионические протезы для военных. Впоследствии Олег удалил мои сообщения и забанил. Вот такой новый критик появился у нас - острые моменты он не обходит, он их просто удаляет", - рассказал Ясинский.

Впрочем, продюсер подчеркнул, что не считает опусы Боднарчука чем-то достойным внимания - он понимает, что это лишь попытка Олега как-то проявить себя за неимением других весомых проектов. "Это не конфликт, а обычный фейсбук-срач. Хотя, возможно, он думает иначе. Олег - талантливый человек. А, как известно, талантливый человек - талантлив во многом. И мы видим, что из него вышел бы неплохой писатель. Возможно, когда-то он напишет книгу, где мы узнаем все конфликты Олега, кто и когда его обидел и недооценил. Я даже готов заплатить гонорар за права и печать такой книги при условии, что там будет хотя бы одно слово правды", - прокомментировал продюсер Оли Поляковой.

Ранее Оля Полякова вспомнила, как повздорила с певицей-запроданкой Ани Лорак, когда та объявила про тур по Украине в 2021 году: Королева ночи наговорила Куек гадостей, о чем нисколько не жалеет.

Также стало известно про важное событие в карьере украинской певицы Тины Кароль - артистка очень горда тем, что после 2014 года не дала ни одного концерта в стране-агрессоре, а теперь определила судьбу своих русскоязычных хитов.

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