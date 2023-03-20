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Известный продюсер назвал Олю Полякову клоунессой, которая паразитирует на украинцах

20 марта 2023, 12:08
Олег Боднарчук в пух и прах разнес Королеву ночи за ее интервью для Рамины Эсхакзай.
Оля Полякова, Олег Боднарчук
Олег Боднарчук назвал Олю Полякову клоунессой, и считает ее сравнение с Тиной Кароль оскорбительным / instagram.com/polyakovamusic, facebook.com/olegbodnarchuk

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук, который известен работой с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, ALEKSEEV, LOBODA, Ани Лорак и Тиной Кароль, жестко раскритиковал интервью Оли Поляковой для Рамины Эсхакзай, в котором певица рассказала, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой. Разгромный очеки вышел на странице продюсера в Facebook.

При этом досталось и артистке, и интервьюеру. Боднарчук упрекнул Эсхакзай в чрезмерной заангажированности, дескать интервью было сделано исключительно в целях рекламы нового шоу Поляковой, а не для того, чтобы раскрыть гостя с новой стороны.

Также продюсер нелестно отозвался и про таланты самой Поляковой - и сценический образ, и репертуар певицы кажется ему настолько комичным, что популярность артистки кажется ему оскорблением для хорошего музыкального вкуса. К тому же его возмутило, что Полякову сравнили с Кароль - их Боднарчук считает звездами настолько разной величины, что их нельзя даже ставить рядом.

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"Исполнительницу, которая всю свою жизнь паразитировала на плохом вкусе большого количества украинской аудитории и пела о "шлепках", "плавочках с булавочкой", "ночной жрице", фактически клоунесса, поставили в один ряд с певицей, хотя бы пытающейся быть ценностной и сложной… Представляете интервьюера, которая бы в Америке спросила у Карди Би, мол, сейчас идут мысли: вы королева песни всех времен, или Уитни Хьюстон? И представьте, если бы хип-хоперша начала серьезно размышлять над ответом на этот вопрос…", - с иронией пишет продюсер.

Также Олег Боднарчук рассказал, что бы он лично спросил у Оли Поляковой на интервью, также не без сарказма: "Я бы спросил одно у "королевы ночи-ночной жрицы": не стыдно ли вам за тот период творчества, когда вы паразитировали на плохом музыкальном вкусе украинцев? И еще: действительно ли все песни Златы Огневич дерьмо (как вы сказали), особенно на фоне ваших?"

Ранее Оля Полякова вспомнила, как повздорила с певицей-запроданкой Ани Лорак, когда та объявила про тур по Украине в 2021 году: Королева ночи наговорила Куек гадостей, о чем нисколько не жалеет.

Также стало известно про важное событие в карьере украинской певицы Тины Кароль - артистка очень горда тем, что после 2014 года не дала ни одного концерта в стране-агрессоре, а теперь определила судьбу своих русскоязычных хитов.

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