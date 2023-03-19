"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкурентку

В 2021 году между поп-дивами украинской сцены произошел конфликт, подробностями которого Оля Полякова поделилась лишь сейчас.

Оля Полякова рассказала, почему не считает Тину Кароль конкуренткой / instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Украинская певица Оля Полякова известна своей любовью к крепком словцу - порой она может быть несдержанной в выражениях, из-за чего нередко попадает в скандалы.

Так в 2021 году на шоу Маска Полякова назвала Тину Кароль известной плакальщицей, что очень обидело последнюю. Стремительно разгорающийся скандал потряс украинский шоу-бизнес, но его итог так и остался за кулисами.

В интервью для Рамины Эсхакзай Оля раскрыла подробности это инцидента, а также отметила, почему не видит в Кароль конкурентку. Королева ночи признается: ее острый язычок приносил ей немало проблем, но с Кароль она не осталась врагами.

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"Если у нас и были скандалы, то они были немного высосаны. И да, немного надуманы. Ну что-то я [ляпнула - неценз.]. Это было некрасиво с моей стороны, не то я имела в виду. Немного меня подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я попросила прощения в тот же день. Люди должны понимать, что все эти скандалы, они немного для развлечения. Они искусственные. Никто не враждует", - успокоила поклонников Полякова.

Что же касается конкуренции между двумя украинскими дивами, то тут Оля имеет однозначное мнение: Кароль ей не конкурентка. "Украина – такая большая страна, 40 миллионов человек. И две певицы это очень мало для столь большого шоу-бизнеса. Поэтому я думаю, что хватит тронов. Их можно поставить штук 10 и будет мало. Большой шоу-бизнес должен быть. Нас мало. Нам нужно, чтобы у людей были деньги, чтобы ходить на концерты. А титулы, мы разберемся и как-нибудь поделим. Сейчас это вообще смешно. ... По большому счету, никто не конкурирует. Если брать меня и Тину, то мы очень разные. У нас разная аудитория. И люди, которые ходят на Тину Кароль, половина из них может пойти на Олю Полякову, а вторая половина не придет. Мы делим разные аудитории. И я думаю, что нам всем хватит места. Поэтому прямой такой конкуренции ее просто не существует. А тем более сейчас, когда нет шоу-бизнеса", - убеждена Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова вспомнила, как повздорила с певицей-запроданкой Ани Лорак, когда та объявила про тур по Украине в 2021 году: Королева ночи наговорила Куек гадостей, о чем нисколько не жалеет.

Также стало известно про важное событие в карьере украинской певицы Тины Кароль - артистка очень горда тем, что после 2014 года не дала ни одного концерта в стране-агрессоре, а теперь определила судьбу своих русскоязычных хитов.

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