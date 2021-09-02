Продюсер Джамалы публично высказался о пропавших клипах Джамалы

Джамала / Танці з зірками

Игорь Тарнопольский рассказал, что вопреки слухам, после 11 лет сотрудничества, Джамала сама прервала с ним контакт без всяких объяснений, и что он не "негативный персонаж".

Как он сообщает в интервью изданию Слух, певица Джамала перестала с ним работать без объяснения причин, и заверил, что не удалял ее клипы на YouTube.

"Мне очень неприятная ситуация, которая в медиа разворачивается вокруг меня и Enjoy!, чтобы изобразить меня отрицательным персонажем. Это не соответствует действительности", - заявил он, и добавил, что это напоминает манипуляцию и атаку на репутацию.

Он рассказал, что за комментарием к нему обратилось только два издания, в то время, как в некоторых пишут откровенно необъективную информацию.

"Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере - это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", - подтвердил Тарнопольский разрыв с певицей.

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Он объяснил, в чем проблема с клипами певицы.

"Права на песни и клипы Джамалы принадлежат Enjoy! Records. Управление правами - это не только мое решение, но и всех контрагентов, которые взяли на себя взаимные обязательства на годы вперед. Артист всегда может выкупить свои права и дальше заниматься самостоятельно своей карьерой и каталогом, и об этом Джамала проинформирована. Переговоры прерваны стороной Джамалы, она отказывается от прямого контакта со мной даже в присутствии посредника, были и такие предложения", - объявил продюсер.

Он добавил, что речи об запрете исполнения песен пока что нет - он тогда отбирает заработок у всех создателей композиций.

Игорь Тарнопольский работал с Джамалой в течении 11 лет. Он продюсировал все синглы и альбомы, начиная с первого, заканчивая двумя последними, десятки клипов и видео лайвов. На нем был весь креатив, творческие тендеры, продакшн и подбор команды. В издании не обсуждали финансовую сторону отношений продюсера и певицы.

Напомним, что с 31 августа в Youtube пропали все песни и клипы Джамалы выданные после песни 1944. Сначала не было ничего известно о сложившейся ситуации, а потом Джамала прокомментировала ситуацию со своей новой командой.