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Открылась правда о пропаже песен Джамалы на ее Youtube канале

1 сентября 2021, 18:34

Победительница Евровидения от Украины Джамала сообщила, почему пропали ее песни с канала Youtube,

Джамала
Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала впервые отреагировала на пропажу своих песен с канала Youtube - она потеряла к ним доступ.

Все песни певицы Джамалы за последние 3 года неожиданно пропали с ее канала на платформе Yourtube, и на это обратили внимание все фанаты и украинские СМИ.

Певица в сториз своего Instagram ответила на вопрос - что происходит с ее наработками. Она заявила, что не работает с бывшим продюсером Игорем Тарнопольским, хотя и не опровергла слухов о том, что именно он виноват в удалении клипов.

"У меня только один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от ютуб-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением", - сказала она.

Как ранее сообщал Главред, у Джамалы пропали все песни, записанные после клипа 1944, с которым она попала на Евровидение и выиграла его.

viber
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