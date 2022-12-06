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Продажный патриотизм: российские звезды-пропагандисты не заплатили миллионы рублей налогов

6 декабря 2022, 21:32
Срок годности их преданности РФ истек со временем подачи налоговой декларации.
Филипп Киркоров, Настя Ивлеева
Российские звезды-пропагандисты не заплатили миллионы рублей налогов / instagram.com/fkirkorov

Показательный урок "продажного" патриотизма преподали своим поклонникам российские звезды, которые поддерживают войну в Украине или заняли позицию "голубей мира".

Вещать о дружбе народов и спасении не стоит им ничего, а платить налоги стране, которую они якобы горячо любят, никто не хочет. РосСМИ опубликовали позорный список ура-патриотов, которые готовы поддерживать геноцид украинского народа до тех пор, пока это не касается их личных денег.

Больше всех стране-террористу задолжал Филипп Киркоров - 7 миллионов рублей (больше 4 млн гривен) за роскошную недвижимость в Москве и Подмосковье. Киркоров долгое время избегал вопросов о войне в Украине, но в конечно итоге сдался - заступался за Медведчука, продолжает водить дружбу с предательницей Ани Лорак и ездит с концертами для российских военных в Крым.

Также своей кровавой родине 638 тыс. рублей (более 350 тыс. гривен) задолжала ведущая Настя Ивлеева, трамплином для успешной карьеры которой послужило украинское тревел-шоу Орел и решка. Настя - "голубка мира", которая в начале полномасштабной войны сделала пару постов за мир во всем мире, а потом продолжила с чистой совестью "мочить клювик" в кормушке российских пропагандистов.

Среди Должников также оказался Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой, Джиган с женой, Александр Ревва и др.

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

Также внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые высказался о позорном бегстве из Украины - объяснил свой поступок и пожаловался на жизнь кочевника.

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