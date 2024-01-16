Пришла в ярость: стало известно, как королева отреагировала на имя дочки Меган Маркл и принца Гарри

Инсайдер сообщил, что никогда не видел королеву такой злой.

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Инсайдеры говорят, что королева была в бешенстве / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, meghan.markle.official

Королева Елизавета II якобы была в ярости из-за принца Гарри и Меган Маркл после того, как они заявили, что получили ее благословение на имя своей дочери Лилибет.

Об этом сообщает королевский помощник в будущей биографии "Карл III: Новый король". Новый Суд. The Inside Story". Там сообщается, что корова была "настолько зла, насколько я когда-либо ее видел" после того, как герцог и герцогиня Сассекские публично заявили, что получили разрешение использовать ее детское прозвище для своего второго ребенка, пишет Page Six.

Новое открытие произошло более чем через два года после того, как инсайдер дворца сообщил Би-би-си, что королеву Елизавету, скончавшуюся в сентябре 2022 года, "никогда не спрашивали" по поводу имени Лилибет до рождения малышки в июне 2021 года.

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"Источник во дворце сообщил, что Меган и Гарри не спрашивали королеву об использовании ее детского прозвища; в сообщениях говорилось, что Гарри попросил у королевы разрешения назвать новорожденную Лилибет; но источник во дворце говорит, что королеву "никогда не спрашивали", — написал тогда в Твиттере королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд. Тем не менее, королевские источники подтвердили Page Six, что 39-летний Гарри действительно звонил и разговаривал со своей бабушкой после того, как 42-летняя Маркл родила ребенка в больнице Санта-Барбара Коттедж.

Хотя другой инсайдер добавил: "Сомневаюсь, что они спрашивали — скорее, информировали".

королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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