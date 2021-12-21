Принц Гарри и Меган Макрл планируют завести третьего ребенка уже летом 2022

Пара воспользуется ЭКО для появления на свет их следующего отпрыска.
В 2019 году принц Гарри в интервью для британского Vogue заявил, что на своем примере готов показать как каждый может помочь в решении проблемы перенаселения планеты, и, как результат, ее загрязнения. Все очень просто - он торжественно пообещал не заводить более двух детей.
Но теперь, вскорости после рождение у герцогов Сассекских второго ребенка - дочери по имени Лилибет (она появилась на свет 4 июня 2021 года), человек, приближенный к венценосной чете рассказал, что они планируют завести третьего отпрыска.
Гарри и Меган планируют вплотную заняться этим вопросом летом, когда Лилибет исполнится год, и девочка будет более самостоятельной. Они, вероятней всего, будут использовать для зачатия ЭКО.
Что же случилось с обещанием принца Гарри не заводить более двух детей? И на этот вопрос у инсайдеров нашелся ответ: "Они (герцог и герцогиня Сассекские - прим. редактора) считают, что могут внести бОльший позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые останутся такими же и во взрослой жизни. Они считают, что положительные стороны этого перевешивают возможные риски для климата".
К тому же, после появления Лилибет, старший сын Меган и Гарри Арчи (родился 6 мая 2019 года) просит у родителей маленького братика.
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